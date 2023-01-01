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The Moscow Times — провідне незалежне англомовне видання Росії. Наша місія полягає в тому, щоб надавати іноземцям і росіянам, орієнтованим на міжнародну країну, свіжі новини, захоплюючі історії та добре досліджену журналістику про Росію.

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