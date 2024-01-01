Global Times

Global Times

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Вебсайт: globaltimes.cn

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Global Times, англомовна китайська газета під назвою People's Daily.

Вебсайт: globaltimes.cn

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