Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Gulf News» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Gulf News — це щоденна англомовна газета, що виходить у Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати. Вперше він був запущений у 1978 році, і зараз поширюється в ОАЕ, а також в інших країнах Перської затоки. Його онлайн-видання було запущено в 1996 році.

Вебсайт: gulfnews.com

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