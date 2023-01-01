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Gulf News

Gulf News

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Вебсайт: gulfnews.com

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Gulf News — це щоденна англомовна газета, що виходить у Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати. Вперше він був запущений у 1978 році, і зараз поширюється в ОАЕ, а також в інших країнах Перської затоки. Його онлайн-видання було запущено в 1996 році.

Вебсайт: gulfnews.com

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