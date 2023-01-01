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Khaleej Times

Khaleej Times

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Вебсайт: khaleejtimes.com

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Khaleej Times — щоденна англомовна газета, що виходить у Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати. Khaleej Times, випущена 16 квітня 1978 року, є найдовшою англійською щоденною газетою ОАЕ.

Вебсайт: khaleejtimes.com

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