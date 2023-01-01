Вам не потрібно самостійно керувати своїм здоров’ям, у вас є Included Health (раніше Grand Rounds). Привітайтеся з вашою особистою командою з лікарів, медсестер і координаторів з догляду, які мають повну ліцензію, постійного персоналу та за викликом, щоб забезпечити вам найвищу якість догляду. Миттєво зв’яжіться з лікарями в мережі, отримайте повторну думку експертів і відповіді на всі ваші запитання про здоров’я та користь. Ця пільга, що покривається роботодавцем, не коштуватиме вам нічого.

Вебсайт: includedhealth.com

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