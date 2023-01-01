Google Moon: після більш ніж трьох десятиліть ми нарешті готуємося повернутися на Місяць. Щоб допомогти вам підготуватися та розпалити ваш апетит до досліджень, ми об’єдналися з вченими з Дослідницького центру Еймса NASA, щоб надати вам цю колекцію місячних карт і діаграм. Цей інструмент — новий захоплюючий спосіб дослідити історію місій «Аполлон», які досі єдиний раз, коли нога людства ступила на інший світ.

Вебсайт: google.com

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