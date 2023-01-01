StockCharts
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «StockCharts» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: stockcharts.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «StockCharts». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
Seeking Alpha
seekingalpha.com
Highspot
highspot.com
VidSwap
vidswap.com
Impartner
impartner.com
Seo Analiz
seoanaliz.ekayazilim.com.tr
Gopuff
gopuff.com
Metritool
metritool.com
Credit Repair Junkies
creditrepairjunkies.com
Bloomberg
bloomberg.com
Apple Developer
apple.com
Trendlyne
trendlyne.com
TrendSpider
trendspider.com