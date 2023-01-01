WebCatalog
TrendSpider

TrendSpider

trendspider.com

Користуватися вебзастосунком

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Автоматичний технічний аналіз TrendSpider — це майбутнє програмного забезпечення для трейдингу: універсальний набір інструментів, який допоможе зробити інвестування ефективнішим, надаючи роздрібним інвесторам графіки корпоративного рівня, сканування, ретроспективне тестування та сповіщення. TrendSpider підтримує дані про акції, ETF, глобальні валюти (Forex), цифрові активи (крипто), ф’ючерси, індекси тощо.

Вебсайт: trendspider.com

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