Автоматичний технічний аналіз TrendSpider — це майбутнє програмного забезпечення для трейдингу: універсальний набір інструментів, який допоможе зробити інвестування ефективнішим, надаючи роздрібним інвесторам графіки корпоративного рівня, сканування, ретроспективне тестування та сповіщення. TrendSpider підтримує дані про акції, ETF, глобальні валюти (Forex), цифрові активи (крипто), ф’ючерси, індекси тощо.

Вебсайт: trendspider.com

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