Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TradingView» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Котирування в реальному часі, біржові графіки та експертні торгові ідеї. TradingView - це соціальна мережа для трейдерів та інвесторів на фондових, ф'ючерсних і форекс ринках!

Вебсайт: tradingview.com

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