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TradingView

TradingView

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Вебсайт: tradingview.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Котирування в реальному часі, біржові графіки та експертні торгові ідеї. TradingView - це соціальна мережа для трейдерів та інвесторів на фондових, ф'ючерсних і форекс ринках!

Вебсайт: tradingview.com

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