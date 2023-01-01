Кімната живої торгівлі та освітня кімната, де учасники вчаться торгувати на ФОРЕКС від групи експертів, кожен експерт має власний канал для обміну своїми знаннями про ринки Форекс.

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