WebCatalog
GoLive

GoLive

golive.im

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Кімната живої торгівлі та освітня кімната, де учасники вчаться торгувати на ФОРЕКС від групи експертів, кожен експерт має власний канал для обміну своїми знаннями про ринки Форекс.

Вебсайт: golive.im

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