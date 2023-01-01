TraderSync — торговельний журнал і засіб відстеження портфоліо для активних трейдерів, які прагнуть знайти перевагу або відстежувати свою ефективність. Ідеально підходить для торговців акціями, криптовалютами, форексом, опціонами та ф’ючерсами.

Вебсайт: tradersync.com

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