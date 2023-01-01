Google Sky: подорож до зірок ніколи не була такою простою. Щоб допомогти вам досліджувати далекі куточки нашого Всесвіту, ми об’єдналися з астрономами з деяких найбільших обсерваторій світу, щоб надати вам новий погляд на небо. За допомогою Google Maps цей інструмент надає захоплюючий спосіб переглядати та досліджувати всесвіт. Ви можете знайти положення планет і сузір’їв на небі та навіть спостерігати за народженням далеких галактик, як це видно за допомогою космічного телескопа Хаббла. Ми особливо в захваті від можливості бачити Всесвіт на різних довжинах хвиль, щоб побачити, як це виглядало б, якби наші очі працювали в рентгенівських або інфрачервоних променях. Досліджуючи ці нові шари, пограйте з прозорістю, щоб змішати різні довжини хвиль, і подивіться, як різні частини Всесвіту висвітлюються на різних довжинах хвиль. Якщо вас цікавить те, що відбувається на небі сьогодні ввечері або протягом наступних кількох місяців, перегляньте подкасти від Earth and Sky або знайдіть положення вашої улюбленої планети.

Вебсайт: google.com

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