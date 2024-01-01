У ALLEN Digital ми впроваджуємо технологічний підхід до освіти, залучаючи найкращі технологічні таланти від провідних технологічних фірм. Завдяки нашому стратегічному співробітництву з Bodhi Tree Systems, відомою венчурною компанією, відомою створенням і масштабуванням брендів, які орієнтуються на технологію, ми революціонізуємо освіту за допомогою підходу, націленого на технологію. Ми вирішуємо дві критичні проблеми в поточному освітньому середовищі: необхідність приділяти більше уваги цілісному навчанню та прийняти універсальний підхід. Ми використовуємо штучний інтелект, щоб розробити інноваційну платформу ed-tech, щоб надати студентам привабливий наскрізний досвід навчання. Наша мета — трансформувати освіту, забезпечуючи персоналізований досвід навчання, який виходить за межі традиційних класів, задовольняючи індивідуальні навчальні потреби та сприяючи значному покращенню результатів навчання.

Вебсайт: allen.in

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