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ProdPad

ProdPad

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Вебсайт: prodpad.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

ProdPad — це програмне забезпечення для керування продуктами, яке допомагає менеджерам із продуктів розробляти стратегію продукту. Легко керуйте командами, клієнтами та дорожніми картами. Безкоштовне випробування!

Вебсайт: prodpad.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ProdPad». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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