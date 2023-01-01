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Float

Float

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Вебсайт: float.com

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Оцінено як програмне забезпечення для керування ресурсами №1 на G2. 3000+ найкращих команд світу довіряють планувати свої проекти та планувати робочий час своєї команди. Безкоштовна 30-денна пробна версія.

Вебсайт: float.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Float». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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