Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CentralStationCRM» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Ідеальний інструмент управління відносинами з клієнтами для малих і середніх підприємств і невеликих команд. Зручний, веб-інтерфейс і готовий до роботи за 60 секунд. Щоб отримати безкоштовну 30-денну пробну версію без зобов’язань, перейдіть за посиланням нижче.

Вебсайт: centralstationcrm.com

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