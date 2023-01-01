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Targetprocess

Targetprocess

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Вебсайт: targetprocess.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Інструменти керування візуальним портфоліо та роботою від Targetprocess допомагають гнучким організаціям узгодити стратегію, управління продуктами та роботу команди та таким чином досягти справжньої гнучкості бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні!

Вебсайт: targetprocess.com

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