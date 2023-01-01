Відстежуйте свою Model S або Model X онлайн 24/7. Моніторинг дисків, заряджання, бездіяльності та сну, включаючи безліч даних і статистики.

Вебсайт: teslafi.com

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