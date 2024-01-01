Picsellia надає повний стек розробки штучного інтелекту, оптимізований для зображень: він охоплює кожен крок, необхідний для розгортання моделі комп’ютерного зору у виробництві. Користувачі можуть структурувати, керувати та покращувати свої моделі ШІ безпосередньо на платформі. Основні характеристики Picsellia: * Керування даними: зберігайте, шукайте, фільтруйте та коментуйте свої дані в одному місці. Централізований та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс маркування Picsellia дозволяє вашим командам робити анотації одночасно. * Експериментальне відстеження: відстежуйте та порівнюйте свої експерименти та знайдіть найефективнішу модель. Коли це буде зроблено, Picsellia допоможе вам знайти найкращу комбінацію гіперпараметрів для оптимізації продуктивності вашої моделі. * Обробка: виконуйте такі завдання, як розширення даних, безпосередньо на платформі. Автоматизуйте свої процеси та запускайте їх у потрібний час і з потрібними даними. * Розгортання моделі: розгортайте свої моделі у виробництві всього за одну хвилину, із сервером або без нього. Ви матимете масштабовану кінцеву точку API без сервера! * Моніторинг моделі: відстежуйте продуктивність моделі в реальному часі. Визначайте та виправляйте потенційні випадки збою, перш ніж ваші клієнти зіткнуться з ними. Налаштувати сповіщення. * Автоматизовані конвеєри: перетворіть життєвий цикл резюме на робочий процес. Безпосередньо візуалізуйте та переглядайте свої прогнози, щоб покращити тренувальні дані та підвищити ефективність моделей. Picsellia розроблено так, щоб бути максимально розширюваним, наші клієнти не застрягли в наших продуктах, оскільки ми забезпечуємо відкрите середовище. Це сприяє співпраці, знижує рівень відмов і масштабується з вашим бізнесом.

Вебсайт: picsellia.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Picsellia». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.