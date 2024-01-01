Альтернативи - Picsellia
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
Databricks
databricks.com
Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платфо...
Microsoft Fabric
microsoft.com
Перенесіть свої дані в еру ШІ. Змініть те, як усі отримують доступ, керують і діють на основі даних і статистичних даних, об’єднавши кожне джерело даних і аналітичну службу разом — на єдиній платформі на базі ШІ.
Scale AI
scale.com
Компанія Scale, якій довіряють компанії світового рівня, надає високоякісні навчальні дані для додатків ШІ, таких як безпілотні автомобілі, картографування, AR/VR, робототехніка тощо.
Labelbox
labelbox.com
Механізм даних для ШІ. Керування даними, маркування за допомогою штучного інтелекту, навчання моделей і діагностика, а також послуги маркування — все на одній платформі для надзвичайно швидкого створення кращих продуктів ШІ.
neptune.ai
neptune.ai
Реєструйте, упорядковуйте, порівнюйте, реєструйте та діліться всіма своїми метаданими моделі ML в одному місці. - Автоматизуйте та стандартизуйте в міру зростання вашої команди моделювання - Співпрацюйте над моделями та результатами зі своєю командою та всієї організації - Використовуйте хостинг, р...
Kili Technology
kili-technology.com
Простий і швидкий інструмент анотацій для розширення проектів машинного навчання.
SAP
sap.com
У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...
SuperAnnotate
superannotate.com
Швидше створюйте, налаштовуйте, повторюйте та керуйте своїми моделями ШІ за допомогою найякісніших навчальних даних.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Люблять спеціалісти з обробки даних, керують ІТ. Ваше комплексне рішення для розробки, розгортання та конвеєрів даних у хмарі.
V7
v7labs.com
Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у циклі.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — це лише навчальна платформа даних із Smart Feedback Loop. Наша технологія допомагає організаціям, які перш за все займаються штучним інтелектом і розробляють штучний інтелект комп’ютерного бачення, щоб автоматизувати свою систему обробки даних. Наша платформа saas вирішує завдання для на...
Openlayer
openlayer.com
Найдосконаліша платформа для створення високоякісних, надійних моделей з нуля.
Katonic.ai
katonic.ai
Створюйте потужні програми ШІ за лічені хвилини на платформі Katonic Generative AI Platform без коду. Підвищуйте продуктивність себе та своїх співробітників, покращуйте взаємодію з клієнтами та робіть те, що під силу тільки великим підприємствам, і все це завдяки потужності Generative AI. * Навички...
Kognic
kognic.com
Найкраще у своєму класі рішення для об’єднання датчиків для ADAS/AD, яке використовується для дослідження, формування та пояснення наборів даних.
SAS
sas.com
Робіть більше завдяки швидшому та продуктивнішому штучному інтелекту та аналітиці від найнадійнішого партнера з аналітики на планеті. Створюйте відповіді так само швидко, як світ створює дані за допомогою SAS. Маючи понад сорок років аналітичних інновацій, SAS надає клієнтам у всьому світі ПОТУЖНІСТ...
Dataloop
dataloop.ai
Нарешті рішення, створене для підприємства Завдяки повному довіднику бренду від Mark AI і можливостям налаштування штучного інтелекту ми пропонуємо рішення корпоративного рівня, яке дозволяє вам формувати ідентифікацію та обмін повідомленнями вашого штучного інтелекту відповідно до потреб вашого бі...
CoreWeave
coreweave.com
CoreWeave — це спеціалізований хмарний постачальник, який надає величезну кількість графічних процесорів на додачу до найшвидшої та найгнучкішої в галузі інфраструктури.
Modelshop
modelshop.com
Modelshop має всі необхідні інструменти для створення моделей ШІ на одній платформі. Пропустіть етап кодування та постачайте інтелектуальні рішення швидше, ніж це можливо раніше.
VESSL AI
vessl.ai
Створюйте, навчайте та розгортайте моделі швидше в масштабі за допомогою повністю керованої інфраструктури, інструментів і робочих процесів.
Replicate
replicate.com
Запустіть ШІ за допомогою API. Запускайте та налаштовуйте моделі з відкритим кодом. Розгортайте власні моделі в масштабі. Усе з одним рядком коду.
Superwise
superwise.ai
Оскільки все більше компаній покладаються на моделі штучного інтелекту, щоб підвищити свій вплив і прибутки, зростає потреба в управлінні, моніторингу та оптимізації поведінки цих моделей у реальному житті. Superwise.ai — це компанія, яка контролює та гарантує справність моделей ШІ у виробництві. S...
MLJAR
mljar.com
MLJAR – видатні інструменти науки про дані mljar-supervised — це платформа машинного навчання, створена перш за все людиною. Це робить пошук і налаштування алгоритмів безболісними. Користувачам потрібно завантажити набір даних, вибрати вхідні та цільові атрибути, і mljar знайде найкращий відповідний...
hasty.ai
hasty.ai
Тепер Hasty є частиною CloudFactory, світового лідера в області штучного інтелекту, що прискорює життєвий цикл штучного інтелекту. Більше не потрібно жертвувати якістю заради ефективності. Дізнайтеся більше про Accelerated Annotation, новий продукт Vision AI, який поєднує найкращу в своєму класі р...
Datature
datature.io
Datature спрощує те, як люди створюють можливості глибокого навчання. Використовуючи Nexus, нашу наскрізну платформу #nocode mlops, ми дозволяємо кожному створювати власні прориви ШІ.
Encord
encord.com
Усі інструменти, необхідні для швидшого створення кращих моделей Encord — це провідна платформа даних для передових команд комп’ютерного зору: оптимізуйте робочі процеси маркування та RLHF, спостерігайте та оцінюйте моделі, а також керуйте даними та контролюйте їх, щоб швидше перейти до виробництва...
Rasgo
rasgoml.com
Ваше сховище даних із потужністю GPT-4. Відчуйте нову еволюцію аналітики самообслуговування з генеративним ШІ, який виходить далеко за рамки чату.
Statsig
statsig.com
Компанії, що швидко розвиваються, використовують Statsig, щоб прискорити свій розвиток, від простих тестів A/B до складних експериментів.
ZenML
zenml.io
ZenML — це розширювана структура MLOps з відкритим кодом для створення портативних, готових до виробництва конвеєрів MLOps. Він створений для співпраці вчених з обробки даних, інженерів ML і розробників MLOps під час розробки до виробництва. ZenML має простий, гнучкий синтаксис, не залежить від хмар...
TruEra
truera.com
TruEra надає рішення якості штучного інтелекту, які допомагають підприємствам аналізувати машинне навчання, покращувати якість моделі та зміцнювати довіру. Завдяки технології штучного інтелекту корпоративного класу Explainability, заснованій на шестирічних дослідженнях в Університеті Карнегі-Меллона...