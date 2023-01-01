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Quartz

Quartz

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Вебсайт: qz.com

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Quartz — це путівник по новій глобальній економіці для бізнесменів, які раді змінам. Ми охоплюємо бізнес, економіку, ринки, фінанси, технології, науку, дизайн і моду.

Вебсайт: qz.com

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