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Heartland

Heartland

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Вебсайт: heartland.us

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IntechOpen є провідним світовим видавцем журналів і книг у сферах науки, технологій і медицини. Ми є кращим вибором понад 60 000 авторів у всьому світі.

Вебсайт: heartland.us

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