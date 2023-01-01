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Scientific American — це важливий путівник із найвражаючими досягненнями в науці та техніці, пояснюючи, як вони змінюють наше розуміння світу та формують наше життя.

Вебсайт: scientificamerican.com

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