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Scientific American

Scientific American

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Вебсайт: scientificamerican.com

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Scientific American — це важливий путівник із найвражаючими досягненнями в науці та техніці, пояснюючи, як вони змінюють наше розуміння світу та формують наше життя.

Вебсайт: scientificamerican.com

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