Popular Science

Popular Science

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Awe-inspiring science reporting, technology news, and DIY projects. Skunks to space robots, primates to climates. That's Popular Science, 150 years strong.

Вебсайт: popsci.com

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