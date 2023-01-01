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LiveScience

LiveScience

livescience.com

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Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Live Science містить новаторські розробки в галузі науки, космосу, технологій, охорони здоров’я, навколишнього середовища, нашої культури та історії.

Вебсайт: livescience.com

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