WebCatalog
Science Friday

Science Friday

sciencefriday.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Science Friday» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Наука, технології та інші цікаві речі від людей, які стоять за науковою п’ятницею суспільного радіо. Це розвага для допитливих людей.

Вебсайт: sciencefriday.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Science Friday». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Listia

Listia

listia.com

PBS KIDS

PBS KIDS

pbskids.org

Science

Science

science.org

Singularity Hub

Singularity Hub

singularityhub.com

80s Mixtape

80s Mixtape

mixtape.radio

The Lens

The Lens

lens.org

RMIT MyApps

RMIT MyApps

myapps.rmit.edu.au

Symbolic ID

Symbolic ID

symbolic.id

HiNative

HiNative

hinative.com

Brilliant

Brilliant

brilliant.org

Vox

Vox

vox.com

Seeker

Seeker

seeker.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності