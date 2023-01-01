Символічний ідентифікатор — це поєднання соціальних медіа та платформ управління знаннями, в яких спонукаються дискусії, дослідження та інші результати науки, які приносять користь широкій громадськості.

Вебсайт: symbolic.id

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