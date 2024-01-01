WebCatalog

elv.ai

elv.ai

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: elv.ai

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Ми поєднуємо потужність штучного інтелекту та навчених модераторів, щоб сприяти безпечним і громадянським онлайн-обговоренням у профілях соціальних мереж і на веб-сайтах. ШІ автоматично виявляє та приховує шкідливі коментарі, а люди-модератори захищають свободу слова, запобігаючи помилковим спрацюванням. Ми пропонуємо витончений і складний інструмент керування спільнотою, який не лише автоматично модерує онлайн-обговорення, але й надає інформацію про вашу аудиторію та її емоції. Він консолідує керування всіма вашими профілями в соціальних мережах і веб-сайтами в одному місці, пропонуючи повний огляд вашої спільноти.

Категорії:

Productivity
Інше програмне забезпечення для соціальних мереж

Вебсайт: elv.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «elv.ai». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Inflact

Inflact

inflact.com

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Blog2Social

blog2social.com

BrandBastion

BrandBastion

brandbastion.com

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