Ми поєднуємо потужність штучного інтелекту та навчених модераторів, щоб сприяти безпечним і громадянським онлайн-обговоренням у профілях соціальних мереж і на веб-сайтах. ШІ автоматично виявляє та приховує шкідливі коментарі, а люди-модератори захищають свободу слова, запобігаючи помилковим спрацюванням. Ми пропонуємо витончений і складний інструмент керування спільнотою, який не лише автоматично модерує онлайн-обговорення, але й надає інформацію про вашу аудиторію та її емоції. Він консолідує керування всіма вашими профілями в соціальних мережах і веб-сайтами в одному місці, пропонуючи повний огляд вашої спільноти.

Категорії :

Вебсайт: elv.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «elv.ai». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.