Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Nonprofit Quarterly» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Nonprofit Quarterly — це некомерційний журнал, що містить статті та ресурси для навчання некомерційного сектору. NPQ передбачає світ, у якому ми живемо в умовах активної демократії, цінності якої повністю ґрунтуються на правах людини, економічній і соціальній справедливості, расовій рівності та процвітаючих громадах. Наша місія полягає в тому, щоб сприяти активному, заангажованому та іноді руйнівному громадянському сектору.

Вебсайт: nonprofitquarterly.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Nonprofit Quarterly». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.