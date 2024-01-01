Nonprofit Quarterly

Nonprofit Quarterly

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Вебсайт: nonprofitquarterly.org

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Nonprofit Quarterly — це некомерційний журнал, що містить статті та ресурси для навчання некомерційного сектору. NPQ передбачає світ, у якому ми живемо в умовах активної демократії, цінності якої повністю ґрунтуються на правах людини, економічній і соціальній справедливості, расовій рівності та процвітаючих громадах. Наша місія полягає в тому, щоб сприяти активному, заангажованому та іноді руйнівному громадянському сектору.

Вебсайт: nonprofitquarterly.org

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