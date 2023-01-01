Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «80s Mixtape» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Так, це ще одна станція 80-х! Але ми не схожі на інші станції 80-х, які намагаються бути крутими, 80-ті не були крутими. Найкраще за десятиліття, мікс 80-х.

Вебсайт: mixtape.radio

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