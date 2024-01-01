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Blacksmith

Blacksmith

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Вебсайт: blacksmith.sh

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Blacksmith» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

GitHub Actions - High-performance runners, Half the cost Blacksmith runs on cutting-edge gaming CPUs instead of decade-old server hardware. Get faster and cheaper builds with a one-line change. It's that easy.

Вебсайт: blacksmith.sh

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Blacksmith». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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