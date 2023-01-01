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BloombergNEF (BNEF) є постачальником стратегічних досліджень, що охоплює глобальні товарні ринки та революційні технології, що сприяють переходу до економіки з низьким рівнем вуглецю.

Вебсайт: bnef.com

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