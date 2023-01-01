Lucid Motors

Lucid — це майбутнє стійкої мобільності, розробка розкішних електромобілів, які ще більше переосмислюють враження від водіння.

Вебсайт: lucidmotors.com

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