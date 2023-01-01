WebCatalog
BBC iPlayer

BBC iPlayer

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: bbc.co.uk

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «BBC iPlayer» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

BBC iPlayer — це інтернет-потокова, телевізійна та колишня радіослужба від BBC. Послуга доступна на багатьох пристроях, включаючи мобільні телефони та планшети, персональні комп’ютери та смарт-телевізори. Послуги iPlayer, які надаються глядачам із Великобританії, не містять комерційної реклами. Терміни BBC iPlayer, iPlayer і BBC Media Player стосуються різних методів перегляду або прослуховування одного й того самого вмісту. Перегляд або запис телевізійних трансляцій у прямому ефірі від будь-якої британської мовної компанії або перегляд BBC TV наздоганяючих або BBC TV на вимогу програм у Великобританії без телевізійної ліцензії є кримінальним злочином. У 2015 році BBC повідомила, що переходить до відтворення аудіо та відеоконтент через відкриті стандарти HTML5 у веб-браузерах, а не через Flash або їхній мобільний додаток Media Player. 17 жовтня 2018 року бренд BBC «iPlayer Radio» було замінено на BBC Sounds.

Вебсайт: bbc.co.uk

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BBC iPlayer». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

BBC Sounds

BBC Sounds

bbc.co.uk

BBC Bitesize

BBC Bitesize

bbc.co.uk

BBC News

BBC News

bbc.com

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

BBC Afrique

BBC Afrique

bbc.com

JOOX Music

JOOX Music

joox.com

9Now

9Now

9now.com.au

TVPlayer

TVPlayer

tvplayer.com

Radio Kube Player

Radio Kube Player

radiokube.app

Fox News

Fox News

foxnews.com

Fandango

Fandango

fandango.com

Radioplayer

Radioplayer

radioplayer.co.uk

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності