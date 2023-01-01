BBC iPlayer — це інтернет-потокова, телевізійна та колишня радіослужба від BBC. Послуга доступна на багатьох пристроях, включаючи мобільні телефони та планшети, персональні комп’ютери та смарт-телевізори. Послуги iPlayer, які надаються глядачам із Великобританії, не містять комерційної реклами. Терміни BBC iPlayer, iPlayer і BBC Media Player стосуються різних методів перегляду або прослуховування одного й того самого вмісту. Перегляд або запис телевізійних трансляцій у прямому ефірі від будь-якої британської мовної компанії або перегляд BBC TV наздоганяючих або BBC TV на вимогу програм у Великобританії без телевізійної ліцензії є кримінальним злочином. У 2015 році BBC повідомила, що переходить до відтворення аудіо та відеоконтент через відкриті стандарти HTML5 у веб-браузерах, а не через Flash або їхній мобільний додаток Media Player. 17 жовтня 2018 року бренд BBC «iPlayer Radio» було замінено на BBC Sounds.

Вебсайт: bbc.co.uk

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