CNN Indonesia

CNN Indonesia

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Вебсайт: cnnindonesia.com

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Cable News Network Indonesia (відомий як CNN Indonesia та скорочено CNN ID) — це цілодобовий безкоштовний індонезійський телеканал новин, що належить Trans Media у співпраці з Warner Bros. Discovery за ліцензією CNN. Транслюючи зі студії Trans Media у Південній Джакарті, місцева франшиза представляє національний та міжнародний контент, зосереджуючись на загальних новинах, бізнесі, спорті та технологіях. Програми виходять в ефір 24 ​​години на добу через мережі цифрового наземного телебачення, провайдерів платного телебачення Transvision і IndiHome по всій країні; і послуги трансляції в прямому ефірі для закордонних глядачів. CNN Indonesia пропонує глядачам поєднання національних і міжнародних новин, а також останні новини з бізнесу та спорту на індонезійській мові. Частина стратегічних зусиль Групи продажів і партнерства вмісту CNN International Commercial, CNN Indonesia забезпечує аудиторію як канал новин, якому справді довіряють.

Вебсайт: cnnindonesia.com

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