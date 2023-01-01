Zenodo — це безкоштовний і відкритий цифровий архів, створений CERN і OpenAIRE, який дозволяє дослідникам ділитися та зберігати результати досліджень у будь-якому розмірі, форматі та з усіх сфер досліджень.

Вебсайт: zenodo.org

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