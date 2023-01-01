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scite.ai

scite.ai

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Вебсайт: scite.ai

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scite — це інструмент, який допомагає дослідникам краще відкривати та розуміти наукові статті за допомогою Smart Citations. Інтелектуальні цитати дозволяють користувачам побачити, як цитувалась наукова стаття, надаючи контекст цитати та класифікацію, яка описує, чи вона надає підтверджуючі чи протиставні докази для цитованого твердження. Шукайте понад 800 мільйонів розумних цитат.

Вебсайт: scite.ai

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