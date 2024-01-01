Альтернативи - scite.ai
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover і AI Video Generator. Створюйте наступний професійний аудіовізуальний контент, не витрачаючи гроші на наймання акторів, камер чи аудіообладнання
AfforAI
afforai.com
Ваш другий мозок для максимальної продуктивності. Afforai — це чат-бот штучного інтелекту, який шукає, узагальнює та перекладає інформацію з багатьох джерел для проведення надійних досліджень. Додайте довгі дослідницькі документи до стосів сухих вимог відповідності та витягніть ключові висновки, як...
Iris.ai
iris.ai
Потужні інструменти для ваших досліджень. Ми створили провідний у світі механізм ШІ для наукового розуміння тексту. Застосовуючи огляд літератури, вилучення даних, постринковий нагляд або будь-яке інше завдання, пов’язане з тисячами документів, таких як папери чи патенти, цей механізм значно полегши...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn дозволяє легко очистити, позначити та візуалізувати відгуки клієнтів — усе в одному місці. Завдяки передовому штучному інтелекту.
Cohere
cohere.com
Зробити NLP частиною інструментарію кожного розробника. Використовуйте силу розуміння мови. Приєднуйтеся до розробників і компаній, які використовують Cohere для створення, категоризації та організації тексту в масштабі, який раніше неможливо було уявити.
Enago Read
read.enago.com
Прискоріть аналіз і розуміння літератури за допомогою RAx – розумного помічника, щоб досліджувати, зіставляти ідеї та легко організовувати дослідження.
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI — це інструмент для створення та перефразування будь-якого тексту. Використовуйте ReText.AI, щоб покращити якість тексту за допомогою штучного інтелекту.
Symbl.ai
symbl.ai
Людський інтелект для підприємств. Розуміння розмов Symbl.ai і генеративна технологія штучного інтелекту розкриває весь потенціал людських розмов – для досягнення ваших цілей.
tinq.ai
tinq.ai
Єдиний API для всіх ваших потреб у аналізі тексту. Tinq.ai — це простий інструмент обробки природної мови. Це допоможе вам легко реалізувати аналіз тексту у своїх проектах.
Convai
convai.com
Увімкніть своїх персонажів у людські можливості спілкування в іграх і програмах віртуального світу.
Tisane Labs
tisane.ai
Tisane Labs розробляє текстову аналітику для контенту, створеного користувачами, зосереджуючись на додатках, пов’язаних із зловживаннями та правоохоронними органами/регулюванням.
Prosa.ai
prosa.ai
Ми є компанією штучного інтелекту, яка розробляє рішення на основі обробки індонезійської природної мови з глибоким навчанням. Наша увага зосереджена на розширенні можливостей компаній для більш ефективної взаємодії зі своїми клієнтами, оптимізації операцій і підвищення цінності бізнесу за допомогою...
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus — це міжплатформна IDE Prompt Engineering, яка допомагає розширити ваші програми та робочі процеси за допомогою потужних можливостей Generative AI. Один потужний ігровий майданчик, усі постачальники та магістри права. Синхронізація пристрою, співпраця в реальному часі, повна відстежува...
Knots
knots.io
Автоматизуйте Zendesk з упевненістю. Knots надає єдине рішення автоматизації для Zendesk, яке доступне за допомогою додатків без коду або налаштованого коду. Почніть оптимізувати час для своїх агентів і радувати своїх клієнтів вже сьогодні.
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai — це провідна платформа штучного інтелекту для розуміння мови. Його унікальний гібридний підхід до НМ поєднує символічне людське розуміння та машинне навчання для перетворення мовних процесів у практичні знання, забезпечуючи розуміння, необхідне для покращення прийняття рішень у всіх орган...
ADVANCE.AI
advance.ai
Переможець ASEAN Fintech на Global Fintech Awards 2023 від Валютного управління Сінгапуру та Сінгапурської асоціації фінансових технологій. ADVANCE.AI є провідною компанією з комплексного управління ризиками SaaS у Південно-Східній Азії, яка надає корпоративним клієнтам цифрову ідентичність KYC/KYB...
Abacus.AI
abacus.ai
Перша в світі наукова платформа даних із підтримкою штучного інтелекту для створення систем машинного навчання та агентів штучного інтелекту в масштабах. Створюйте корпоративний штучний інтелект за допомогою наших магістрів права та нових методів NN Організації, у тому числі кілька Fortune 500, спо...
Plasticity
plasticity.ai
Plasticity створює продукти обробки природної мови та API для розуміння неструктурованих даних і вилучення інформації з тексту. Plasticity надає готові рішення для розуміння неструктурованих даних і кінцевих точок API для обробки природної мови. Тож незалежно від того, чи шукаєте ви готовий продукт...
GooseAI
goose.ai
GooseAI — це повністю керована NLP-як-сервіс, яка надається через API. У цьому відношенні його можна порівняти з OpenAI. І навіть більше, він повністю сумісний з API завершення OpenAI! Наш найсучасніший вибір мовних моделей на основі GPT і безкомпромісна швидкість дадуть вам швидкий старт під час п...
DatumBox
datumbox.com
API Datumbox пропонує велику кількість готових класифікаторів і служб обробки природної мови, які можна використовувати в широкому спектрі програм, зокрема: аналіз настроїв, класифікація тем, визначення мови, аналіз суб’єктивності, виявлення спаму, оцінка читання, ключове слово і вилучення тексту то...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого нала...
Udger
udger.com
У яких випадках підходить виявлення за допомогою рядка useragent і коли вам може допомогти служба udger.com? * Бізнес * Досвід користувача * Технічні * Інші
Twinword API
twinword.com
Twinword API надає програмне забезпечення для аналізу тексту, яке дозволяє компаніям і організаціям створювати інструменти, які можуть читати, аналізувати та обробляти письмовий текст. До теперішнього часу Twinword розробив 13 різних API обробки природної мови, включаючи API подібності тексту, аналі...
Spitch
spitch.ai
Spitch — це глобальний постачальник розмовних рішень ШІ B2B та B2C, головний офіс якого розташований у Швейцарії з 2014 року, а також представлений у багатьох країнах Європи та Північної Америки. Spitch допомагає підприємствам краще розуміти та обслуговувати своїх клієнтів за допомогою обробки приро...
NLSQL
nlsql.com
NLSQL — це B2B SaaS для розширення можливостей прямих співробітників за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу природної мови для малодоступних корпоративних даних для інформування та прискорення бізнес-рішень із значними перевагами для підприємств. NLSQL — це перший хмарний API тексту в SQL, ...
Klassifier AI
klassifier.com
Klassifier — це платформа штучного інтелекту, яка використовує машинне навчання для оцінки тексту (класифікація тексту та оформлення квитків), щоб автоматизувати корпоративні операції та заощадити години ручної обробки даних. Це спеціально створена програма, яка не потребує жодного досвіду ML для ко...
Kairntech
kairntech.com
Від документів до впливу на бізнес: Проблема, яку ми вирішуємо, полягає в тому, як аналізувати великі обсяги документів, щоб отримати інформацію, необхідну для прийняття рішень у технічних, наукових, військових, а також комерційних, юридичних, адміністративних або бухгалтерських питаннях. З цією про...
HrFlow.ai
hrflow.ai
HrFlow.ai є першою компанією API та провідною платформою автоматизації кадрових даних на базі ШІ. Компанія допомагає понад 1000 клієнтів (постачальникам програмного забезпечення для кадрів, кадровим агентствам, великим роботодавцям і компаніям, що займаються пошуком кадрів) процвітати на ринку праці...