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Paysy

Paysy

paysy.sk

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Додаток для управління фінансами клубу За допомогою Paysa ваші членські внески в клубі вирішуються без будь-яких турбот. Ми допомагаємо більш ніж 300 організаціям у 20 різних видах спорту тримати фінанси своїх клубів під контролем. Окрім платежів, завдяки багатьом іншим функціям Paysy допомагає ефективно керувати клубом у кількох сферах.

Вебсайт: paysy.sk

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