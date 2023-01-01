Додаток для управління фінансами клубу За допомогою Paysa ваші членські внески в клубі вирішуються без будь-яких турбот. Ми допомагаємо більш ніж 300 організаціям у 20 різних видах спорту тримати фінанси своїх клубів під контролем. Окрім платежів, завдяки багатьом іншим функціям Paysy допомагає ефективно керувати клубом у кількох сферах.

Вебсайт: paysy.sk

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