Найкраща платформа для програм і прослуховування. Сотні мистецьких організацій у всьому світі довіряють Acceptd управління їхніми прослуховуваннями, заявками, підбором персоналу тощо.

Вебсайт: getacceptd.com

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