Arcserve надає виняткові рішення для захисту безцінних цифрових активів організацій, яким потрібен повномасштабний комплексний захист даних і програм-вимагачів. Компанія Arcserve, заснована в 1983 році, є найдосвідченішим у світі постачальником рішень для забезпечення безперервності бізнесу, які захищають багатопоколінні ІТ-інфраструктури з додатками та системами в будь-якому місці, на місці та в хмарі. Організації в понад 150 країнах по всьому світу покладаються на високоефективні, інтегровані технології та досвід Arcserve для усунення ризику втрати даних і тривалого простою, одночасно зменшуючи вартість і складність резервного копіювання та відновлення даних до 50 відсотків. Штаб-квартира Arcserve розташована в Міннеаполісі, штат Міннесота, а також розташовані по всьому світу.

Вебсайт: arcserve.com

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