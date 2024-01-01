Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Alcion» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Alcion забезпечує захист даних від програм-вимагачів, зловмисних програм, аварій і збоїв за допомогою стратегії, керованої ШІ. Платформа Alcion Backup-as-a-Service поєднує в собі неперевершену безпеку даних Microsoft 365 із легким досвідом керування, забезпечуючи постійну безпеку даних ваших клієнтів і безперебійну роботу.

Вебсайт: alcion.ai

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