Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «NoSky» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
На базі AWS NoSky — це повністю інтегроване хмарне рішення для резервного копіювання з централізованим керуванням, моніторингом і звітністю.
У світі, де дані стикаються з постійними загрозами з боку зловмисників, таких як хакери, віруси, корупція та програми-вимагачі, NoSky постає як справжній супергерой, який захищає вашу цінну інформацію. Завдяки своїм надздібностям, що підживлюються передовими технологіями, NoSky стоїть на сторожі ваших інформаційних веж і замків, гарантуючи, що вони залишаються непроникними для сил зла.
* Щит безпеки: непробивний щит NoSky захищає ваші дані від невпинних хакерів, залишаючи їх безсилими проти його надійного захисту.
* Можливості боротьби з вірусами: оснащений новітніми антивірусними можливостями, NoSky знищує віруси та зберігає вашу фортецю даних від будь-яких зловмисних вторгнень.
* Знищувач корупції: NoSky бореться з корупцією з непохитною рішучістю, відновлюючи та зберігаючи цілісність ваших цінних даних.
* Ransomware Repeller: ніколи більше не підкоряйтеся вимогам програм-вимагачів! NoSky відважно бореться з програмами-вимагачами, зберігаючи ваші дані під замком, поза межами досяжності зловмисних вимагачів.
* Надшвидке відновлення: перед обличчям будь-якої катастрофи з даними NoSky блискавично налітає на відновлення вашої інформації, забезпечуючи мінімальний час простою та ефективність на рівні супергероя.
* Зручний суперкостюм: зручний інтерфейс NoSky розроблений таким же інтуїтивно зрозумілим, як костюм супергероя, що дозволяє легко орієнтуватися та легко керувати своїми вежами даних.
* Фортеця резервного копіювання: неприступна фортеця хмарного резервного копіювання NoSky гарантує, що ваші дані надійно зберігаються, завжди готові до відновлення в разі потреби, незалежно від того, які проблеми виникають.
З NoSky як вашим справжнім супергероєм даних, ви можете бути впевнені, що ваші вежі даних захищені, а ви зосереджуєтесь на власних героїчних починаннях. Отримайте силу NoSky і випустіть супергероя у свою інфраструктуру даних!
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