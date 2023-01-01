WebCatalog
Shield Analytics

Shield Analytics

shieldapp.ai

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shield Analytics» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Розвивайтеся на LinkedIn за допомогою статистики та аналітики від Shield. Для особистих профілів LinkedIn. Створено для розбудови особистого бренду та програм захисту інтересів працівників. Використовується творцями та брендами по всьому світу.

Вебсайт: shieldapp.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Shield Analytics». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Google Analytics

Google Analytics

marketingplatform.google.com

Loomly

Loomly

loomly.com

Paiger

Paiger

paiger.co

Flick

Flick

flick.social

Linktree

Linktree

linktr.ee

LTK Creator

LTK Creator

company.shopltk.com

Craft

Craft

craft.co

EyeEm

EyeEm

eyeem.com

Talkwalker

Talkwalker

talkwalker.com

Visitor Analytics

Visitor Analytics

visitor-analytics.io

Feedbird

Feedbird

feedbird.io

Linkr

Linkr

linkr.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності