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Swaybase

Swaybase

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Вебсайт: swaybase.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Employee Advocacy software has barely changed since the early 2010s. You deserve better. Swaybase is Modern Employee Advocacy software that your colleagues will actually love to use. Built-in viral features, gamification, personalization, AI, and ShareAnywhere™ functionality ensure you'll never be left with an outdated Employee Advocacy tool.

Категорії:

Business
Employee Advocacy Software

Вебсайт: swaybase.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Swaybase». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

Paiger

Paiger

paiger.co

Seenit

Seenit

seenit.io

Visibly

Visibly

visibly.io

Please Share

Please Share

pleaseshare.co

Brandpad

Brandpad

brandpad.io

Denim Social

Denim Social

denimsocial.com

SoAmpli

SoAmpli

soampli.com

MarketBeam

MarketBeam

marketbeam.io

BeAmbassador

BeAmbassador

be-ambassador.com

Advocacy

Advocacy

advocacy.socialpubli.com

Social HorsePower

Social HorsePower

socialhp.com

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