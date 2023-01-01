Avaros — це EMR, створений компанією Doctors for Doctors. Робочий процес сучасного лікаря змінився, і ваш ЕМЗ повинен відображати це.

Вебсайт: avaros.ca

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