SkyKick — це хмарна платформа керування, яка допомагає постачальникам ІТ-послуг будувати більш успішний хмарний бізнес. Наші продукти та платформа SaaS створені, щоб полегшити й ефективно автоматизувати робочі процеси ІТ у хмарі. Cloud Manager – автоматизуйте, керуйте та захищайте свою хмарну службу підтримки Єдина панель для безпечного й ефективного керування клієнтами в Microsoft 365 і хмарних програмах SaaS. Автоматизація служби підтримки допомагає MSP оптимізувати хмарне адміністрування для швидшого, простішого та більш узгодженого надання послуг. Будьте на передньому плані завдяки автоматизації для прибуткових служб, таких як Microsoft Teams, а також оцінки безпеки та виправлення. Більше того, легко трансформуйте складні робочі процеси в автоматизацію для загального використання в інтуїтивно зрозумілій програмі, яка підтримується надійними рівнями безпеки, елементами керування на основі ролей і звітністю. Хмарне резервне копіювання – захистіть Microsoft 365 і збільште постійний дохід Захищайте дані клієнтів, зменшуйте наслідки кібератак, покращуйте утримання та збільшуйте регулярний дохід за допомогою провідного на ринку рішення резервного копіювання Office 365. Включно з повним покриттям клієнта Microsoft 365, включаючи Exchange Online, SharePoint для бізнесу, OneDrive для бізнесу, Microsoft Teams і Office 365 Groups. З необмеженим обсягом пам’яті та зберігання, швидким пошуком і відновленням одним клацанням миші, простим налаштуванням і керуванням, а також гнучкими варіантами придбання та розгортання – SkyKick Cloud Backup — це ваш двигун для прискорення бізнесу. Міграційні пакети – більш передбачувані, вільні від стресу міграції Microsoft 365 Масштабуйте свій хмарний бізнес за допомогою автоматизації для спрощених міграцій, які захоплюють клієнтів, зменшують ризики та економлять час. ІТ-партнери поставили SkyKick №1 серед постачальників міграції на Office 365 у найважливіших категоріях, включаючи прибутковість партнерів, зниження ризиків, простоту використання та загальну якість даних.

Вебсайт: skykick.com

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