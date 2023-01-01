FOX 9 Minneapolis-St. Paul

Міннеаполіс-Св. Новини Пола, погода Міннесоти, затори та спорт від FOX 9, що обслуговує метрополітен міст-побратимів, Велику Міннесоту та західний Вісконсін. Офіційна домашня сторінка футбольного клубу Minnesota Vikings. Отримуйте останні новини Міннесоти та транслюйте FOX 9 у прямому ефірі.

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