Fox 10 Phoenix

FOX 10 – це ваш дім для новин, погоди, дорожнього руху та політики в районі метро Фінікса, штат Арізона, а також прямих трансляцій новин.

Вебсайт: fox10phoenix.com

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