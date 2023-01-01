FOX 29 Philadelphia

Новини Філадельфії, погода, затори та спорт від FOX 29, що обслуговує Пенсільванію, Нью-Джерсі та Делавер. Дивіться надзвичайні новини в прямому ефірі або дивіться останні відео з таких програм, як Good Day Philadelphia.

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